Preghiera del mattino del 15 Dicembre 2025 | Sostienimi nei miei impegni

Inizia la giornata con questa preghiera del mattino del 15 dicembre 2025, dedicata alla richiesta di sostegno nei propri impegni. Il lunedì è il giorno dedicato alla devozione allo Spirito Santo, ecco un momento di riflessione e invocazione per rafforzare la nostra fede e trovare guidanza nella giornata.

L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore.

