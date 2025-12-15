Durante il Precetto Natalizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è svolto un momento di condivisione tra il personale operativo e in quiescenza, con un saluto speciale al Funzionario Uliam Iarriccio, prossimo al pensionamento dopo anni di servizio.

© Anteprima24.it - Precetto natalizio dei Vigili del Fuoco e saluto al funzionario Iarriccio

Tempo di lettura: 2 minuti Presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, nell’ambito del Precetto Natalizio, che ha visto la presenza del personale operativo ed in quiescenza e i loro familiari, vi è stato il saluto del Funzionario Uliam Iarriccio, il quale il prossimo primo gennaio lascerà il servizio attivo per essere collocato a riposo. Il Comandante Mario Bellizzi, e i Comandanti Emeriti, Alessandro Crisci, Serafino Vassalli e Alessio Barbarulo, lo hanno a lungo lodato per le sue capacità umane nell’interagire con la gente Irpina durante il lungo periodo trascorso al Comando di Avellino. Anteprima24.it

Precetto natalizio e presentazione calendario Vigili del Fuoco di Avellino - 21122012

