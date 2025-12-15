Precariato non si può convertire il contratto a tempo determinato in caso di abuso ma è legittimo il risarcimento danno contro la precarietà anche per i docenti di religione

L'articolo analizza la tutela dei docenti di religione in caso di abuso di contratto a tempo determinato, evidenziando che, se la conversione in contratto a tempo indeterminato non è possibile, resta comunque legittimo il risarcimento del danno per la precarietà. Si approfondiscono le normative e le modalità di tutela per i docenti coinvolti, con particolare attenzione alle implicazioni legali e ai diritti dei lavoratori.

Vale anche per i docenti di religione il diritto al risarcimento del danno in caso di abuso di contratto a termine. La giurisprudenza però osserva che non è possibile l'automatismo nella conversione a tempo indeterminato, come invece auspicherebbero comprensibilmente i precari.