Prayer for quiet al Teatro al Parco

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
prayer for quiet al teatro al parco

© Parmatoday.it - Prayer (for quiet) al Teatro al Parco

Debutto nazionaleIdeazione e Interpretazione Michela AielloCreazione sonora e Foto di scena Jacopo Ruben Dell’AbateCollaborazione artistica per la parte di teatro d’ombre Fabrizio MontecchiSguardo esterno, Consulenza artistica Fabiana IacozzilliCreazione della marionetta e dei costumi Michela. Parmatoday.it

Prayer [for Quiet] -- Residenza Teatrale Dracma

Video Prayer [for Quiet] -- Residenza Teatrale Dracma