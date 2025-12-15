Prato | bottigliate in testa a operai e sindacalisti in sciopero sei feriti

Nella serata del 14 dicembre a Prato, sei persone, tra sindacalisti e operai in sciopero, sono rimaste ferite a seguito di un episodio di violenza durante un presidio. L'incidente ha coinvolto rappresentanti dei sindacati Sudd Cobas Firenze e lavoratori in protesta, evidenziando una situazione di tensione e conflitto sul territorio.

Sei persone, tra sindacalisti Sudd Cobas Firenze Prato e operai in presidio, sono rimaste ferite nella serata di ieri 14 dicembre. Un'aggressione consumatasi a Prato, davanti a un ristorante di via Galcianese, davanti al quale i lavoratori erano in sciopero “contro turni di 12 ore al giorno e il. Firenzetoday.it

prato bottigliate testa operaiPrato, Sudd Cobas denuncia aggressione ad un presidio: 'Spaccate bottiglie di vetro in testa' - E' l' aggressione denunciata dal Sudd Cobas, avvenuta domenica sera davanti ad un ristorante cinese a Prato, dove da circa dieci giorni è in corso un presidio ... 055firenze.it

