Prato | bottigliate in testa a operai e sindacalisti in sciopero sei feriti

Nella serata del 14 dicembre a Prato, sei persone, tra sindacalisti e operai in sciopero, sono rimaste ferite a seguito di un episodio di violenza durante un presidio. L'incidente ha coinvolto rappresentanti dei sindacati Sudd Cobas Firenze e lavoratori in protesta, evidenziando una situazione di tensione e conflitto sul territorio.

Sei persone, tra sindacalisti Sudd Cobas Firenze Prato e operai in presidio, sono rimaste ferite nella serata di ieri 14 dicembre. Un'aggressione consumatasi a Prato, davanti a un ristorante di via Galcianese, davanti al quale i lavoratori erano in sciopero “contro turni di 12 ore al giorno e il. Firenzetoday.it 2018-11-22 PISTOIA - LITE TRA DUE OPERAI A PISTOIA, FERITORE SI COSTITUISCE Prato, Sudd Cobas denuncia aggressione ad un presidio: 'Spaccate bottiglie di vetro in testa' - E' l' aggressione denunciata dal Sudd Cobas, avvenuta domenica sera davanti ad un ristorante cinese a Prato, dove da circa dieci giorni è in corso un presidio ... 055firenze.it

“Bottigliate in testa ai lavoratori durante il presidio”, il sindacato scende in piazza - Sudd Cobas denuncia l’aggressione in seguito alla quale tre persone sono finite in ospedale. msn.com

Sudd Cobas denuncia l'aggressione in seguito alla quale tre persone sono finite in ospedale. La polizia indaga sui fatti avvenuti durante la protesta in via Galcianese a Prato