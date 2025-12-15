Prato aggressione a un presidio sindacale di fronte a un ristorante gestito da cinesi | le immagini

A Prato, un presidio sindacale di fronte a un ristorante gestito da cittadini cinesi è stato teatro di un’aggressione nella serata di domenica. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni multiple aggravate, dopo che alcuni lavoratori e sindacalisti del Sudd Cobas sono stati aggrediti durante la protesta contro i turni di lavoro imposti dai proprietari.

© Ilfattoquotidiano.it - Prato, aggressione a un presidio sindacale di fronte a un ristorante gestito da cinesi: le immagini La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per lesioni multiple aggravate in seguito a un’aggressione subita domenica sera da alcuni lavoratori e sindacalisti del Sudd Cobas, in presidio da dieci giorni di fronte al ristorante “La Scintilla” per protestare per i turni di lavoro imposti dai proprietari, cittadini cinesi. La colluttazione ha causato sette feriti. In un comunicato, il procuratore Luca Tescaroli sottolinea “la diffusione del dilagare delle manifestazioni delittuose nel Pratese”, in particolare per la “contrapposizione tra appartenenti al sindacato e datori di lavoro di nazionalità cinese, che con crescente frequenza genera il ricorso alla violenza “. Ilfattoquotidiano.it Prato, operai aggrediti durante uno sciopero a L'Alba Srl Rissa a Prato durante presidio sindacale, le indagini della Procura - La Procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla rissa avvenuta ieri sera durante un presidio sindacale davanti ad un ristorante con sette persone rimaste ... gonews.it

Prato, Sudd Cobas denuncia aggressione ad un presidio: 'Spaccate bottiglie di vetro in testa' - E' l' aggressione denunciata dal Sudd Cobas, avvenuta domenica sera davanti ad un ristorante cinese a Prato, dove da circa dieci giorni è in corso un presidio ... 055firenze.it

A Prato nuova aggressione a un presidio sindacale. Sei persone sono finite in ospedale, i due più gravi presi a bottigliate in testa. Stasera manifestazione sul luogo dell'aggressione x.com

A Prato nuova aggressione a un presidio sindacale. Sei persone sono finite in ospedale, i due più gravi presi a bottigliate in testa. Stasera manifestazione sul luogo dell'aggressione. - facebook.com facebook