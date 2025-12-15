Pranzi e finanziamenti per campagne elettorali | così Mr Asfalto cercava protezione politica per ottenere appalti

Mirko Pellegrini, noto come Mr. Asfalto, ha rivelato ai pm i tentativi di avvicinamento a esponenti del Pd per ottenere protezione politica e favori negli appalti pubblici. L'imprenditore ha descritto incontri e finanziamenti legati a campagne elettorali, evidenziando un presunto sistema di relazioni tra politica e imprese nel contesto di affidamenti pubblici.

Ai pm, l'imprenditore Mirko Pellegrini, detto Mr. Asfalto, parla dei tentativi di avvicinare esponenti del Pd per ottenere appalti pubblici. Fanpage.it Bersani: basta rinvii, martedì si vota il dimezzamento dei finanziamenti - Youdem Tv Pranzi e finanziamenti per campagne elettorali: così Mr Asfalto cercava “protezione politica” per ottenere appalti - Asfalto, parla dei tentativi di avvicinare esponenti del Pd per ottenere appalti pubblici ... fanpage.it

Venezia, finanziamento illecito della campagna elettorale: il sindaco Brugnaro verso un processo bis - La guerra in aula sulla contestata trattativa per la vendita dell’area dei Pili a Venezia si aprirà l’11 dicembre, con l’udienza preliminare dell’inchiesta Palude. corrieredelveneto.corriere.it

