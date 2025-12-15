Pragmata svela i requisiti PC ufficiali | demo disponibile e hardware accessibile per il Full HD

Capcom ha annunciato i requisiti PC ufficiali di Pragmata, accompagnati dalla disponibilità della demo giocabile e dall'apertura dei preordini. Queste informazioni permettono ai giocatori di valutare l'hardware necessario per vivere l'esperienza, che si presenta accessibile anche per il gaming in Full HD, in attesa del debutto di questa attesa avventura fantascientifica.

Con l’arrivo della demo giocabile e l’apertura dei preordini, Capcom ha pubblicato i requisiti PC ufficiali di Pragmata, offrendo finalmente un quadro chiaro delle specifiche necessarie per affrontare l’ambiziosa avventura fantascientifica. I dati diffusi mostrano un titolo sorprendentemente equilibrato dal punto di vista tecnico, pensato per essere fruibile anche su configurazioni non di fascia altissima, soprattutto in Full HD. Per giocare a 1080p e 60 fotogrammi al secondo utilizzando il preset Bilanciato, Capcom raccomanda una GeForce RTX 2060 Super o una Radeon RX 6600, abbinate a un Intel Core i7 8700 oppure a un Ryzen 5 5500, con 16 GB di RAM. Gamerbrain.net

