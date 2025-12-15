Prada rilancia per le feste la borsa Pyramide

Per le festività, Prada presenta nuovamente la celebre borsa Pyramide, un'icona dalla silhouette trapezoidale e scultorea. Lanciata per la prima volta nella collezione primavera-estate 2012, questa borsa si distingue per il suo design raffinato e senza tempo, unendo eleganza femminile e carattere architettonico. Un pezzo che celebra l'equilibrio tra stile e innovazione.

Introdotta per la prima volta nella sfilata primavera-estate 2012, Prada rilancia una delle sue creazioni più iconiche: la borsa Pyramide, rapidamente affermatasi come un pezzo dal fascino senza tempo con la sua silhouette trapezoidale e scultorea e al tempo stesso femminile e architettonica. E' una borsa dal design deciso e dal carattere lussuoso che viene riproposta per la stagione delle feste in una nuova versione. Pyramide racchiude l'essenza fondativa del brand: una tensione intelligente tra opposti, dove il rigore incontra la sensualità, la struttura incontra la raffinatezza e la tradizione dialoga con l'innovazione.