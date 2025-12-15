Pozzuoli scontro scooter-auto | morto un 16enne

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Purtroppo, nell'impatto, ha perso la vita un ragazzo di 16 anni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle circostanze dell'accaduto.

© Lapresse.it - Pozzuoli, scontro scooter-auto: morto un 16enne Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il 16enne era a bordo di uno scooter insieme a un 17enne quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto nella zona di Arco Felice. Il 16enne è morto sul colpo mentre il 17enne è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Santa Maria delle Grazie in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Pozzuoli impegnata nella ricostruzione dell’accaduto. Questa mattina in un incidente analogo a Rimini è morta una 18enne mentre andava a scuola. Lapresse.it Pozzuoli, scontro mentre vanno a scuola: morto 16enne, ferito l’amico Pozzuoli, scontro scooter-auto: morto un 16enne - Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. msn.com

