‘Poteva essere salvata’ | chiesti due anni per il medico dopo la morte di Anna Siena la scoperta del feto

La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per un medico coinvolto nel caso di Anna Siena, una donna di 36 anni deceduta tre giorni dopo una visita al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Il caso ha suscitato grande attenzione, con l’accusa di omicidio e la rivelazione della scoperta del feto.

© Notizieaudaci.it - ‘Poteva essere salvata’: chiesti due anni per il medico dopo la morte di Anna Siena, la scoperta del feto Il caso Anna Siena e la richiesta della Procura. La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per il medico finito sotto processo con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Anna Siena, la donna di 36 anni deceduta tre giorni dopo essere stata visitata al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La richiesta arriva al termine dell’istruttoria che ha ricostruito una vicenda sanitaria e giudiziaria complessa, iniziata nel 2019, quando Anna Siena si presentò in ospedale con forti dolori addominali. Dopo la visita, fu dimessa con una diagnosi di lombosciatalgia e una prescrizione di soli antidolorifici. Notizieaudaci.it Un incidente che poteva essere risolto con una banale constatazione amichevole si è trasformato in qualcosa di più grave ieri pomeriggio in viale Marche a Milano. Due auto si sono scontrate, i due automobilisti hanno litigato e uno dei due è ripartito. L'altro si - facebook.com facebook