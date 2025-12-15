Potenza operaio di 67 anni muore a Viggiano sotto un carico di terra

Un operaio di 67 anni ha perso la vita a Viggiano, in provincia di Potenza, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto durante le operazioni di scarico di materiale dal cassone di un automezzo. L'accaduto ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità locale.

(Adnkronos) – Un 67enne è morto a Viggiano, in provincia di Potenza, in un infortunio sul lavoro durante lo scarico di materiale dal cassone di un automezzo. L'uomo, che conduceva il mezzo, è stato trovato sotto un cumulo di terra, proprio dietro il cassone di un ribaltabile con cui il materiale era stato trasportato.  Sul . Periodicodaily.com

