Potenza camionista muore schiacciato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tragico si è verificato quando un camionista di 67 anni è stato schiacciato dalla terra durante le operazioni di scarico. L'uomo, coinvolto in un'attività di routine, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, suscitando dolore e preoccupazione tra la comunità locale.

20.22 Un camionista 67enne è morto travolto dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando. E' successo a Viggiano (Potenza). L'uomo era sceso dal camion per un controllo, ma il carico di terra lo ha travolto e schiacciato. Immediato l'intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno però potuto solo constatarne il decesso. Servizitelevideo.rai.it

