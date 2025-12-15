Potenza camionista muore schiacciato

Un incidente tragico si è verificato quando un camionista di 67 anni è stato schiacciato dalla terra durante le operazioni di scarico. L'uomo, coinvolto in un'attività di routine, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, suscitando dolore e preoccupazione tra la comunità locale.

20.22 Un camionista 67enne è morto travolto dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando. E' successo a Viggiano (Potenza). L'uomo era sceso dal camion per un controllo, ma il carico di terra lo ha travolto e schiacciato. Immediato l'intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno però potuto solo constatarne il decesso. Servizitelevideo.rai.it Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social Tragedia sul lavoro a Viggiano (Potenza): muore un operaio di 67 anni - L’uomo, sceso dal camion per controllare il cassone, è stato improvvisamente travolto dal materiale ... lasiritide.it

Tragedia a Viggiano, operaio di 67 anni muore schiacciato da un carico di terra - Schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando, a Viggiano (Potenza), è morto un operaio di 67 anni. lagazzettadelmezzogiorno.it

