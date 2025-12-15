Posticipo Serie A Roma-Como 1-0
La Roma si impone 1-0 sul Como nel posticipo di Serie A, consolidando la quarta posizione in classifica. La partita ha visto un attento Ferguson protagonista tra le fila giallorosse, mentre la difesa ha mostrato solidità nel respingere alcune iniziative degli avversari. Un risultato importante per la squadra di Mourinho, che continua la sua marcia nel campionato.
22.48 La Roma consolida il quarto posto. Ferguson molto attivo, trova le gambe dei difensori a murare un paio di conclusioni interessanti.Wesley manda alto un pallone ben gestito da Soulè dopo un recupero nella trequarti lariana.Svilar ottimo a chiudere il tocco sottomisura di Douvikas. Al 60' il diagonale di Wesley, servito da Soulè, sorprende Butez Il Como aumenta i giri solo nel finale. Posch, lanciato in area, si fa chiudere e,nel recupero calcia sull'esterno della rete. Butez manda in corner la botta di Bailey. Servizitelevideo.rai.it
