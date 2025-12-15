Poste Italiane Down problemi con l'app | cosa non funziona

Oggi Poste Italiane ha riscontrato problemi tecnici con la sua app, causando rallentamenti e difficoltà di accesso per gli utenti. Il disservizio, iniziato intorno alle 15, ha generato disagi tra coloro che utilizzano il servizio per operazioni quotidiane. Ecco cosa sapere sui problemi attuali e le possibili soluzioni.

Problemi oggi per Poste Italiane, l’app carica lentamente e impedisce l'accesso agli utenti. Il down è iniziato intorno alle ore 15.30. Fanpage.it La nuova Super App di Poste App Poste Italiane, down 1 dicembre in tutta Italia: cosa è successo - L’app e il sito hanno registrato diversi malfunzionamenti in tutta Italia. tg24.sky.it

Poste Italiane down oggi 1 Dicembre 2025: app e sito non funzionano - Aggiornata - Applicazione e sito Poste Italiane fuori uso nel giorno delle pensioni, segnalazioni da tutta Italia. tech.everyeye.it

POSTE DI SOTTOMARINA CHIUSE FINO AL 17 DICEMBRE Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Sottomarina, Viale Tirreno 39, resterà chiuso al pubblico fino al 17 dicembre per consentire un intervento di manutenzione dell'impianto di riscald - facebook.com facebook