Poste Italiane Down problemi con l'app | cosa non funziona

Oggi Poste Italiane ha riscontrato problemi tecnici con la sua app, causando rallentamenti e difficoltà di accesso per gli utenti. Il disservizio, iniziato intorno alle 15, ha generato disagi tra coloro che utilizzano il servizio per operazioni quotidiane. Ecco cosa sapere sui problemi attuali e le possibili soluzioni.

Problemi oggi per Poste Italiane, l’app carica lentamente e impedisce l'accesso agli utenti. Il down è iniziato intorno alle ore 15.30. Fanpage.it

poste italiane down problemiApp Poste Italiane, down 1 dicembre in tutta Italia: cosa è successo - L’app e il sito hanno registrato diversi malfunzionamenti in tutta Italia. tg24.sky.it

Poste Italiane down oggi 1 Dicembre 2025: app e sito non funzionano - Aggiornata - Applicazione e sito Poste Italiane fuori uso nel giorno delle pensioni, segnalazioni da tutta Italia. tech.everyeye.it