Poste Italiane down migliaia di segnalazioni | utenti nel panico Cosa succede

Lunedì 15 dicembre 2025, Poste Italiane ha registrato un importante malfunzionamento dell’applicazione mobile, causando disservizi e segnalazioni da parte di migliaia di utenti. La giornata è stata caratterizzata da panico e incertezza tra i clienti, che hanno riscontrato difficoltà nelle operazioni quotidiane legate ai servizi postali e finanziari.

La giornata di lunedì 15 dicembre 2025 è stata caratterizzata da un significativo malfunzionamento che ha colpito l’applicazione mobile di Poste Italiane. Per un periodo di tempo che si è protratto per circa un’ora, numerosi utenti hanno riscontrato notevoli difficoltà nell’utilizzo dell’app, compromettendo l’accesso ai servizi online e le normali operazioni. Sebbene i primi segnali di rallentamento fossero già emersi nelle ore mattutine, la situazione ha raggiunto il suo apice e la maggiore visibilità nel pomeriggio, innescando una tempesta di segnalazioni sulle piattaforme di monitoraggio dei disservizi. Thesocialpost.it

