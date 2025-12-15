Posso cercare una gravidanza dopo aver fatto il vaccino contro l’HPV?

Buongiorno, comprendere i tempi e le eventuali implicazioni di un vaccino come quello contro l’HPV sulla fertilità è importante. Se avete provato a concepire per sei mesi senza successo, è consigliabile consultare un medico specialista che possa valutare la vostra situazione e fornirvi le risposte più accurate e rassicuranti.

Buongiorno dottore, sto cercando una gravidanza da sei mesi dopo essermi vaccinata contro l'HPV (ho completato il ciclo l'anno scorso). Il mio ginecologo dice che non ci sono controindicazioni, ma io continuo a domandarmi se il vaccino possa influenzare l'ovulazione o la qualità degli ovociti. Posso serenamente continuare la ricerca o conviene aspettare?

Mammografia con contrasto iodato: dopo quanto si può cercare una gravidanza? - La ricerca di una gravidanza può iniziare anche immediatamente dopo essersi sottoposte a una mammografia con contrasto iodato, senza correre alcun rischio. bimbisaniebelli.it

Rosolia: igm positive dopo vaccino MPR, rischio gravidanza? - Dopo il vaccino MPR, attendere un mese è essenziale: virus vivi attenuati richiedono cautela per una gravidanza sicura e senza rischi. medicitalia.it

