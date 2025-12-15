Porta Sant’Andrea Riccardo Romani miglior figurante 2025
Sabato 13 dicembre a Porta Sant’Andrea si è tenuta la tradizionale “Cena dei Figuranti” e degli auguri, un evento dedicato ai quartieristi che hanno partecipato alle celebrazioni in piazza Grande. Durante la serata sono stati premiati i figuranti più meritevoli, tra cui Riccardo Romani, riconosciuto come il miglior figurante del 2025.
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre a Porta Sant’Andrea s i è svolta la tradizionale “Cena dei Figuranti” e degli auguri, appuntamento rivolto ai quartieristi che hanno indossato il costume in piazza Grande e contribuito alla causa sociale del quartiere. Nell’occasione è stato consegnato dalla dirigenza bianco verde il premio quale miglior figurante per l’anno 2025 a Riccardo Romani, classe 2002, con la seguente motivazione: “Giovane e appassionato Quartierista, si riconosce in lui un profondo e costante attaccamento ai colori di Porta Sant’Andrea. La sua presenza si è sempre distinta per serietà e dedizione, qualità che ne hanno fatto una figura di valore in piazza Grande e in ogni ambito del Quartiere, in particolare nella Scuderia, rappresentando per tutti un punto di riferimento. Lanazione.it
Porta Sant’Andrea, Riccardo Romani miglior figurante 2025 - Consegnato al quartierista classe 2002 il prestigioso riconoscimento insieme alle pergamene per i quartieristi che hanno indossato il costume bianco verde per la prima volta ... lanazione.it
Sant'Andrea. È Riccardo Romani il miglior figurante 2025 - Consegnato al quartierista classe 2002 il prestigioso riconoscimento insieme alle pergamene per i quartieristi che hanno indossato il costume bianco verde per la prima volta ... arezzonotizie.it
Esattamente 25 anni fa l’addio definitivo alle torri di ’Porta Sant’Agostino’. Per l’ex sindaco Barbolini un’occasione persa. Una scelta che fa ancora discutere. - facebook.com facebook