Sabato 13 dicembre a Porta Sant’Andrea si è tenuta la tradizionale “Cena dei Figuranti” e degli auguri, un evento dedicato ai quartieristi che hanno partecipato alle celebrazioni in piazza Grande. Durante la serata sono stati premiati i figuranti più meritevoli, tra cui Riccardo Romani, riconosciuto come il miglior figurante del 2025.

© Lanazione.it - Porta Sant’Andrea, Riccardo Romani miglior figurante 2025

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre a Porta Sant’Andrea s i è svolta la tradizionale “Cena dei Figuranti” e degli auguri, appuntamento rivolto ai quartieristi che hanno indossato il costume in piazza Grande e contribuito alla causa sociale del quartiere. Nell’occasione è stato consegnato dalla dirigenza bianco verde il premio quale miglior figurante per l’anno 2025 a Riccardo Romani, classe 2002, con la seguente motivazione: “Giovane e appassionato Quartierista, si riconosce in lui un profondo e costante attaccamento ai colori di Porta Sant’Andrea. La sua presenza si è sempre distinta per serietà e dedizione, qualità che ne hanno fatto una figura di valore in piazza Grande e in ogni ambito del Quartiere, in particolare nella Scuderia, rappresentando per tutti un punto di riferimento. Lanazione.it

Porta Sant’Andrea, Riccardo Romani miglior figurante 2025 - Consegnato al quartierista classe 2002 il prestigioso riconoscimento insieme alle pergamene per i quartieristi che hanno indossato il costume bianco verde per la prima volta ... lanazione.it