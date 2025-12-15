© Iodonna.it - Porfiria epatica acuta: dai sintomi alla diagnosi, perché è importante aumentare la consapevolezza

P uò riguardare persone di ogni sesso ed età, ma le più colpite sono le donne tra i 20 e i 40 anni. Parliamo della P orfiria epatica acuta o AHP (acronimo di Acute Hepatic Porphyria), un insieme di malattie genetiche rare e complesse, caratterizzate da attacchi potenzialmente fatal i ma, in alcuni casi, anche da sintomi cronici debilitanti che hanno un impatto molto pesante sulla qualità di vita, compromettendo qualunque attività, dal sonno alla capacità di lavorare e di socializzare. Se le manifestazioni acute possono infatti provocare gravi problemi in molte parti del corpo e richiedono spesso il ricovero in ospedale, i sintomi cronici costringono spesso chi ne soffre ad assenze dal lavoro o dalla scuola, impedendo di fatto di vivere una vita normale nel quotidiano. Iodonna.it

Porfiria epatica acuta, cos'è e come si manifesta

