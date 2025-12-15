Pooh il tour per i 60 anni di carriera parte dall’Arena di Verona

L'Arena di Verona ospiterà due serate imperdibili con i Pooh, celebrando i 60 anni di carriera della band più longeva d’Italia. Un Tour speciale, intitolato

L’Arena di Verona, ospiterà Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena, due appuntamenti speciali con la band più longeva d’Italia. Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh! Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona, tempio della musica e luogo fondamentale del loro percorso artistico, ospiterà Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana! Due serate imperdibili, due spettacoli inediti per la band che più volte nel corso della sua lunga storia è stata protagonista di concerti in Arena ma che questa volta sarà accompagnata eccezionalmente da un’orchestra di 40 elementi. Spettacolo.eu

