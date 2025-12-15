Ponte sullo Stretto Ciucci | Nessun definanziamento Le opposizioni | Spostamento risorse su un' altra annualità

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, ha affermato che non vi è alcun definanziamento del progetto del ponte sullo Stretto. Le opposizioni criticano, sostenendo che le risorse siano state spostate in un’altra annualità. Ciucci ha precisato che la rimodulazione dei fondi riguarda solo un aggiornamento temporale del cronoprogramma dei lavori.

«Non c'è alcun definanziamento del ponte sullo Stretto di Messina ». A ribadirlo è l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che chiarisce come la rimodulazione delle risorse sia legata esclusivamente a un allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma dei lavori. Secondo Ciucci, la variazione è conseguenza della mancata registrazione.

