Il municipio XI ha avviato un progetto per contrastare gli sversamenti illegali di rifiuti nel quartiere Ponte Galeria. L'iniziativa prevede l'installazione di un’isola ecologica all’interno di un parcheggio di scambio, puntando a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre l’abbandono illegale di materiali.

© Romatoday.it - Ponte Galeria, un’isola ecologica nel parcheggio di scambio: la soluzione del municipio contro le discariche

Una nuova isola ecologica nel quadrante più periferico del territorio. È questa l’iniziativa a cui sta lavorando il municipio XI per contrastare la piaga degli sversamenti illegali di rifiuti.Il proposito è contenuto in una memoria che, la giunta Lanzi, ha recentemente approvato su proposta. Romatoday.it

Meteo Ponte Galeria Domani - Entrando nel dettaglio, avremo qualche nube sparsa al mattino, cielo molto nuvoloso o coperto al pomeriggio, deboli ... ilmeteo.it

Dalla tossicodipendenza ai disturbi psichiatrici, passando per certificazioni sanitarie sommarie e mancate visite specialistiche: il caso di Karim, liberato dal Cpr di Ponte Galeria dopo l’intervento della Corte d’Appello di Roma, riporta al centro le gravi falle del s - facebook.com facebook