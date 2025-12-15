Ponte Galeria un’isola ecologica nel parcheggio di scambio | la soluzione del municipio contro le discariche

Il municipio XI ha avviato un progetto per contrastare gli sversamenti illegali di rifiuti nel quartiere Ponte Galeria. L'iniziativa prevede l'installazione di un’isola ecologica all’interno di un parcheggio di scambio, puntando a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre l’abbandono illegale di materiali.

Una nuova isola ecologica nel quadrante più periferico del territorio. È questa l’iniziativa a cui sta lavorando il municipio XI per contrastare la piaga degli sversamenti illegali di rifiuti.Il proposito è contenuto in una memoria che, la giunta Lanzi, ha recentemente approvato su proposta. Romatoday.it

