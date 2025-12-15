Polizia provinciale inizia l' era del neo comandante Chiariello

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia ufficialmente l'era del nuovo comandante della Polizia Provinciale di Caserta, il maggiore Biagio Chiariello. La nomina è stata conferita dal Presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, segnando un nuovo importante capitolo per il corpo di sicurezza territoriale.

Immagine generica

Il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha conferito ufficialmente la delega di Dirigente e Comandante della Polizia Provinciale al maggiore Biagio Chiariello. Chiariello subentra nelle funzioni dirigenziali, già svolte ad interim da Gerardo Palmieri, e nelle funzioni di. Casertanews.it

Un anno con la polizia provinciale

Video Un anno con la polizia provinciale

Aggressione sui bus, la Polizia Provinciale di Pesaro arresta un uomo. Si era scagliato contro un agente intervenuto dopo una richiesta d'aiuto davanti al Parco dei Tigli - Arrestato a Borgo Santa Maria, dalla Polizia provinciale, l'uomo che negli scorsi giorni aveva aggredito diverse persone sui bus. corriereadriatico.it