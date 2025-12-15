Polistampa celebra i suoi sessant’anni con un evento speciale presso la sede di via Livorno a Firenze. Un'occasione per ripercorrere la sua lunga storia, condividere la visione futura e vivere un pomeriggio all'insegna di convivialità e tradizione, mantenendo intatta l’atmosfera familiare che da sempre contraddistingue questa casa editrice fiorentina.

© Lanazione.it - Polistampa: sessant’anni di storia fiorentina

Firenze, 15 dicembre 2025 – Polistampa ha compiuto sessant’anni e ha scelto di festeggiarli aprendo le porte del suo stabilimento di via Livorno in un pomeriggio che ha saputo unire ricordo, visione e la consueta, inconfondibile atmosfera di casa. La stessa atmosfera presente non soltanto nella mission dell’azienda, ma anche – come ha sottolineato Antonio Pagliai – nella stessa dicitura “Casa editrice”. L’invito alla cerimonia, firmato dal fondatore Mauro e dal figlio Antonio Pagliai – erede non soltanto materiale ma soprattutto spirituale dell’impegno paterno –, annunciava una celebrazione speciale e da subito l’arrivo degli ospiti ha restituito la misura di quanto questa realtà sia radicata nella vita culturale della città. Lanazione.it

Polistampa: sessant’anni di storia fiorentina - Le celebrazioni tra memoria, arte e futuro, nella sede di Via Livorno, alla presenza della città e delle istituzioni ... lanazione.it