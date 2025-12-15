Polisportiva Riccione successo di podi per i giovani atleti alla Coppa di Natale

La Polisportiva Riccione si è distinta alla Coppa di Natale, torneo regionale svoltosi a Carpi. I giovani atleti delle categorie Esordienti B e A hanno conquistato numerosi podi, dimostrando talento e determinazione in una competizione che ha valorizzato le giovani promesse del nuoto regionale.

Domenica scorsa, nella piscina di Carpi, si è svolta la Coppa di Natale, torneo invernale, una manifestazione regionale che ha visto protagonisti i giovani nuotatori delle categorie Esordienti B ed Esordienti A di Polisportiva Riccione.

