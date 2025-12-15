Polina Kudermetova non rappresenterà più la Russia | la tennista giocherà sotto la bandiera dell’Uzbekistan
Polina Kudermetova non difenderà più i colori della Russia, ma rappresenterà l’Uzbekistan. Un fenomeno in crescita nel mondo del tennis, con diverse tenniste russe che nell’ultimo anno hanno scelto di cambiare nazionalità e competere per altri Paesi. Questa tendenza sta trasformando il panorama internazionale, evidenziando nuove dinamiche nel circuito professionistico.
Un fenomeno che sta diventando sempre più frequente. Non sono poche le tenniste russe che nell’ultimo anno ha deciso di cambiare nazionalità nel tennis e giocare sotto la bandiera di altri Paesi. I casi più noti sono quelli di Daria Kasatkina per l’Australia e di Anastasia Potapova per l’Austria, ma ve ne sono altri con giocatrici di un livello un po’ più basso, che hanno deciso di optare per questa soluzione. Il fattore in comune è la scelta del nuovo Paese da rappresentare, ovvero l’Uzbekistan. Polina Kudermetova, attualmente n.104 del mondo e sorella minore di Veronika Kudermetova (attualmente, numero 30 del mondo), risulterebbe ora legata alla federazione uzbeka, stando a quanto riportato dai siti ufficiali ITF e WTA. Oasport.it
