Pokerissimo Ligorna battuto anche l' Asti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ligorna si impone con carattere e qualità nella sfida casalinga contro l’Asti, conclusa con un risultato di 3-1. La vittoria nel Girone A di Serie D rappresenta un importante passo avanti per i biancazzurri, che mostrano determinazione e organizzazione nell’ultima partita del 2025. Un successo che rafforza la posizione della squadra nel campionato.

Vittoria di carattere e qualità per il Ligorna nel Girone A di Serie D. Biancazzurri vincenti nell’ultima sfida casalinga del 2025 l’Asti per 3-1 al termine di una gara ben interpretata. La squadra di Mister Pastorino è stata capace di creare numerose azioni pericolose e di reagire al pari ospite. Genovatoday.it

