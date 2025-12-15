Poggioreale una delle maggiori piazze di spaccio di droga l’allarme di Di Giacomo

Poggioreale, noto principalmente come carcere, è anche una delle principali piazze di spaccio di droga. Da anni, le autorità e le associazioni denunciano come questa area sia diventata un punto nevralgico per il traffico illecito, superando spesso le attività criminali esterne ai penitenziari. Un fenomeno che preoccupa e richiede interventi mirati per contrastarlo efficacemente.

"E' da tempo che denunciamo che il carcere di Poggioreale è una delle maggiori piazze di spaccio di droga persino rispetto a quelle esterne ai penitenziari. Il ritrovamento di un chilo circa di hashish, 45 grammi di cocaina e una decina di cellulari, è, purtroppo, solo la conferma". Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, che aggiunge: "nel corso dell'anno i sequestri effettuati negli istituti penitenziari italiani ammontano a 65 kg di sostanze stupefacenti di ogni tipo. Anche se più recente molto pericoloso è l'ingresso nelle celle di 'Blu Punisher' e di altri tipi di pasticche.