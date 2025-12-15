Paul Pogba rimane una delle figure più controverse del calcio europeo, tra continui ritorni e infortuni che interrompono la sua carriera. Dopo un derby saltato e un nuovo stop fisico, la sua presenza in campo diventa sempre più incerta, alimentando discussioni e aspettative.

© Como1907news.com - Pogba, un ritorno mai continuo: derby saltato e nuovo stop fisico

Paul Pogba continua a essere una delle figure più discusse del calcio europeo, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista francese, tornato recentemente a giocare con la maglia del Monaco dopo un’assenza lunghissima, è costretto a fermarsi di nuovo. Dopo aver saltato un impegno di Champions League, Pogba non è stato convocato nemmeno per il derby contro il Marsiglia, alimentando interrogativi su una condizione fisica che fatica a stabilizzarsi. Il suo percorso di rientro sembrava finalmente avviato, ma la sensazione è che il calvario non sia ancora alle spalle. Nome completo Paul Labile Pogba Posizione Centrocampista Squadra attuale Monaco Nazione Luogo di nascita Lagny-sur-Marne Data di nascita Marzo 15, 1993 00:00 Età 32 Peso (Kg) 84 Altezza (cm) 191 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 3 - Per Game Partite iniziate 0 0 Per Game Minuti 30 10. Como1907news.com

QUANDO SI ROMPONO I GIOCATORI DI CONTINUO - Alessandro Vanoni #shorts

Pogba ancora infortunato salta il Marsiglia: intanto il francese investe nelle corse dei cammelli - Il centrocampista francese, dopo la Champions League, salta anche il derby contro il Marsiglia e fa parlare di sè anche fuori da campo. msn.com

"Pesava quasi 100 chili...": Pogba inferno e ritorno. Ma ora potrebbe sfidare la Juve - “Il periodo senza calcio – ha spiegato a RmcSport, il fratello Florentin, ex difensore del Saint Etienne – è stato molto lungo per Paul. gazzetta.it

Il ritorno in campo di Pogba continua a slittare: il Monaco rivede le previsioni sul centrocampista francese 🆘 x.com

La notte di Paul Labile Pogba - facebook.com facebook