Poca neve sulle Dolomiti, chiude la pista per scendere a valle: sciatori attendono ore per prendere la funivia sulla Marmolada – Video

Disavventura tra le polemiche per i tanti sciatori che ieri si sono recati sulla Marmolada per l’apertura della stagione invernale. La mancanza di neve ha costretto la chiusura della pista che scende da passo Padon. Così si è formata una lunga coda presso l’impianto Antercrep, con ore di attesa, e di polemiche, per poter prendere la funivia e scendere a valle verso Arabba. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

