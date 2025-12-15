Poca acqua nelle sorgenti decisa l' interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia

A causa della ridotta disponibilità di acqua nelle sorgenti, l'Aca ha deciso di sospendere l'erogazione idrica durante le ore notturne a Pescara e in cinque comuni della provincia: Pianella, Loreto Aprutino, Collecorvino e Cappelle sul Tavo. La misura mira a gestire al meglio le risorse idriche e affrontare il periodo di scarsità.

A causa della riduzione della disponibilità idrica in sorgente, informa l'azienda. Ilpescara.it Pulizia sorgente dell'acquavona sul monte tresino