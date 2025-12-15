Poca acqua nelle sorgenti decisa l' interruzione idrica a Pescara e 5 comuni della provincia

A causa della ridotta disponibilità di acqua nelle sorgenti, l'Aca ha deciso di sospendere l'erogazione idrica durante le ore notturne a Pescara e in cinque comuni della provincia: Pianella, Loreto Aprutino, Collecorvino e Cappelle sul Tavo. La misura mira a gestire al meglio le risorse idriche e affrontare il periodo di scarsità.

L'acqua nelle sorgenti e poca e l'Aca decide l'interruzione dell'erogazione idrica nelle ore notturne a Pescara e in altri cinque centri della provincia: Pianella, Loreto Aprutino, Collecorvino e Cappelle sul Tavo.A causa della riduzione della disponibilità idrica in sorgente, informa l'azienda. Ilpescara.it

