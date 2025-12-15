PNRR Scuola proroga della rendicontazione finale delle spese La nota del MIM | nuovo termine al 31 marzo 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una proroga per la rendicontazione finale delle spese dei progetti PNRR nelle scuole, estendendo il termine al 31 marzo 2026. Questa misura mira a garantire una gestione più efficace delle risorse e a favorire il completamento delle attività finanziate, offrendo alle istituzioni scolastiche un’ulteriore possibilità di finalizzare le pratiche di rendicontazione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto una proroga dei termini relativi alla rendicontazione dei progetti PNRR delle istituzioni scolastiche. Con una nota del 15 dicembre 2025, il Ministero comunica che il termine per l'invio della rendicontazione finale delle spese dei progetti PNRR già conclusi è fissato al 31 marzo 2026.

