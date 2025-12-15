Più di 350 coperti e 40 posti di lavoro | così sarà il nuovo super ristorante di Iginio Massari
Il nuovo ristorante di Iginio Massari a Gardone Riviera, nel Palazzo Wimmer, promette di diventare un punto di riferimento del lago di Garda. Con oltre 350 coperti e 40 posti di lavoro, questa struttura storica, recentemente restaurata, offrirà un’esperienza di alta cucina in un ambiente che unisce tradizione e innovazione. Un progetto che valorizza il patrimonio locale con un tocco di eccellenza gastronomica.
Palazzo Wimmer a Gardone Riviera: un pezzo di storia del lago di Garda e non solo. Già casinò dei tempi andati, poi cinema in anni più recenti, dal 2024 definitivamente restaurato a mo' di teatro e sala polifunzionale, presto anche luogo di alta, altissima ristorazione con una griffe di livello. Bresciatoday.it
