Pistocchi sicurissimo | Bologna Juve? Ai bianconeri mancano due rigori ai felsinei due rossi Smentito Marelli

Pistocchi si esprime con sicurezza sulla partita Bologna-Juve, affermando che ai bianconeri mancherebbero due rigori e ai felsinei due cartellini rossi. La sua posizione si scontra con le dichiarazioni di Marelli, che ha smentito queste affermazioni, alimentando il dibattito sulle decisioni arbitrali nel match.

sugli episodi da moviola. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X gli episodi arbitrali più discussi del match Bologna-Juventus, esprimendo un parere netto e critico sulle decisioni prese dall’arbitro Massa. Secondo l’analisi di Pistocchi, al 32’ del primo tempo, in occasione del contatto in area tra Lucumí e Jonathan David, ci sarebbero stati gli estremi per una doppia sanzione in favore della Juventus. La sua osservazione è che il difensore del Bologna abbia spinto « da tergo, senza nessuna possibilità di contendere il pallone, in piena area. Juventusnews24.com

