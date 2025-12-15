Pisa occhio al terzetto Quale difesa è più efficace

Analizzando le prime 15 partite di Pisa, emerge come il sistema difensivo sia stato fondamentale per mantenere la squadra a galla, nonostante le criticità offensive e alcune vulnerabilità difensive. In questo articolo, si approfondirà quale sia la configurazione più efficace tra i vari schemi adottati, valutando punti di forza e aree di miglioramento.

Pisa, 15 dicembre 2025 – Per un attacco che segna con il contagocce e che fin dalle prime uscite in campionato aveva palesato difficoltà a pungere, c’è un dispositivo difensivo che per buona parte delle quindici gare fin qui disputate ha consentito alla squadra di mantenersi a galla, nonostante da diverse falle il vascello stia imbarcando acqua. Con 20 reti incassate lo Sporting Club, tra le formazioni della parte destra della classifica, è tra le compagini più positive: i 26 gol subiti dal Torino e i 25 della Fioretina sono molto distanti, ma anche Genoa, Cagliari, Verona e Udinese fanno peggio dei nerazzurri. Lanazione.it

