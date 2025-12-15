Pisa a Cagliari già uno spareggio | crisi mentale e paura di cadere

La sfida di domenica tra Pisa e Cagliari assume un'importanza cruciale, diventando uno spareggio per il futuro dei toscani. La partita rappresenta un momento delicato, segnato da tensioni e timori di una possibile crisi mentale, in un contesto in cui ogni risultato potrebbe determinare il destino della squadra.

Non è ancora un verdetto, ma la trasferta di domenica a Cagliari ha già il peso specifico di un dentro o fuori per il Pisa. I nerazzurri arrivano all’appuntamento in piena crisi, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno spazzato via l’entusiasmo e le certezze costruite a inizio stagione. La classifica non è ancora una sentenza, ma quei quattro punti di distanza dalla zona salvezza raccontano solo una parte del problema. Perché il vero allarme, oggi, non è soltanto numerico. Dall’illusione all’involuzione. Il ko contro l’ Inter era stato letto come una sconfitta “onorevole”, quasi fisiologica. Como1907news.com

