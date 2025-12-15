Piotta incontra 300 liceali al Palladium | musica e parole sul palco

Al Teatro Palladium, Tommaso “Piotta” Zanello ha incontrato 300 liceali di Roma, trasformando il palco in un luogo di musica e dialogo. Tra improvvisazioni e parole accuratamente selezionate, l’artista ha condiviso un momento di ascolto e creatività con i giovani studenti, creando un’esperienza coinvolgente e condivisa.

© Sbircialanotizia.it - Piotta incontra 300 liceali al Palladium: musica e parole sul palco Al Teatro Palladium la musica è diventata un linguaggio condiviso: Tommaso “Piotta” Zanello ha incontrato 300 studenti e studentesse dei Licei di Roma, trasformando il palco in uno spazio di ascolto e di espressione, tra improvvisazioni, parole scelte con cura e brani costruiti insieme. Un percorso che mette i ragazzi al centro Dentro i Progetti . Sbircialanotizia.it Si è chiuso il 9 dicembre l'incontro laboratoriale dedicato alla musica della linea tematica Il senso delle parole e quanta energia ci ha lasciato! Tommaso Piotta ha guidato studentesse e studenti in un viaggio dedicato al tema della riparazione: perché la mus - facebook.com facebook