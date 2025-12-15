pioggia e perturbazioni per diversi giorni in toscana dopo natale temperature in picchiata

La Toscana si prepara a un long periodo di pioggia e perturbazioni che interesserà diverse giornate. Dopo le festività natalizie, le temperature si abbasseranno significativamente, con Firenze che sperimenta un calo marcato. Per il momento, le condizioni meteo non prevedono nevicate, lasciando gli abitanti alle prese con pioggia e umidità, mentre si attendono eventuali miglioramenti nel corso delle prossime settimane.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Ombrelli aperti e sci (per ora) in soffitta. Almeno per ora, non si prevedono nevicate in Toscana. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma, che però prevedono, dopo Natale, un calo delle temperature tale da portare – probabilmente, – qualche nevicata in montagna. Da domani, 16 dicembre, spiegano i meteorologi, il rischio principale sarà rappresentato dalle precipitazioni, mentre le temperature si manterranno su valori superiori alla media stagionale. Il prossimo fine settimana? Dovrebbe invece essere discreto. Le previsioni meteo in Toscana. Domani, martedì 16 dicembre, le piogge interesseranno gran parte della Toscana, con fenomeni più frequenti e a tratti anche intensi lungo la costa, sull’arcipelago e nelle zone occidentali. Lanazione.it

