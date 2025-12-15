Pioggia e perturbazioni per diversi giorni Dopo Natale temperature in picchiata

L'inverno si fa sentire in tutta la Toscana con pioggia e perturbazioni che interessano diversi giorni. A Firenze, le temperature sono in calo dopo le festività natalizie, mentre gli ombrelli sono ancora protagonisti. Per il momento, non sono previste nevicate, lasciando ancora speranza di un Natale senza ghiaccio sulle strade toscane.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Ombrelli aperti e sci (per ora) in soffitta. Almeno per ora, non si prevedono nevicate in Toscana. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma, che però prevedono, dopo Natale, un calo delle temperature tale da portare – probabilmente, – qualche nevicata in montagna. Da domani, 16 dicembre, spiegano i meteorologi, il rischio principale sarà rappresentato dalle precipitazioni, mentre le temperature si manterranno su valori superiori alla media stagionale. Il prossimo fine settimana? Dovrebbe invece essere discreto. Le previsioni meteo in Toscana. Domani, martedì 16 dicembre, le piogge interesseranno gran parte della Toscana, con fenomeni più frequenti e a tratti anche intensi lungo la costa, sull'arcipelago e nelle zone occidentali.

