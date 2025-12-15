Piogge torrenziali e inondazioni in Marocco | almeno 37 morti Si cercano ancora i dispersi

Le intense piogge torrenziali e le inondazioni hanno colpito il Marocco, causando gravi conseguenze e numerose vittime. La situazione è particolarmente critica a Safi, dove si continua a cercare i dispersi. Il bilancio delle vittime è salito a almeno 37, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per fronteggiare l’emergenza.

Sale il numero delle vittime a Safi, in Marocco, dopo l'alluvione di domenica sera. Salgono a 37 i morti secondo la stima, ancora provvisoria, diffusa dal ministero dell'Interno. Le forti piogge e le inondazioni che da domenica pomeriggio hanno colpito il centro sull'oceano atlantico, tra Essaouira e Casablanca hanno sommerso buona parte della città, distruggendo circa 70 abitazioni e travolgendo veicoli e pedoni. In 14 sono ricoverati nell'ospedale cittadino, con ferite di varia gravità. Il traffico nel centro storico è bloccato e sono ancora interrotte numerose vie di collegamento, per entrare in città.

Almeno 37 morti dopo le improvvise inondazioni che hanno colpito Safi in Marocco - Pubblicato il 15 dicembre 2025 Secondo le autorità, almeno 37 persone sono state uccise nelle inondazioni improvvise

Un’ondata di inondazioni causata da piogge torrenziali ha travolto la città costiera di Safi, in Marocco, provocando la morte di almeno 21 persone e il ferimento di una trentina di abitanti. Le forti precipitazioni hanno sommerso strade, case e attività commerciali - facebook.com facebook

