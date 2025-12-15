Piogge torrenziali e inondazioni in Marocco | almeno 37 morti Si cercano ancora i dispersi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le intense piogge torrenziali e le inondazioni hanno colpito il Marocco, causando gravi conseguenze e numerose vittime. La situazione è particolarmente critica a Safi, dove si continua a cercare i dispersi. Il bilancio delle vittime è salito a almeno 37, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per fronteggiare l’emergenza.

piogge torrenziali e inondazioni in marocco almeno 37 morti si cercano ancora i dispersi

© Ilfattoquotidiano.it - Piogge torrenziali e inondazioni in Marocco: almeno 37 morti. Si cercano ancora i dispersi

Sale il numero delle vittime a Safi, in Marocco, dopo l’alluvione di domenica sera. Salgono a 37 i morti secondo la stima, ancora provvisoria, diffusa dal ministero dell’Interno. Le forti piogge e le inondazioni che da domenica pomeriggio hanno colpito il centro sull’oceano atlantico, tra Essaouira e Casablanca hanno sommerso buona parte della città, distruggendo circa 70 abitazioni e travolgendo veicoli e pedoni. In 14 sono ricoverati nell’ospedale cittadino, con ferite di varia gravità. Il traffico nel centro storico è bloccato e sono ancora interrotte numerose vie di collegamento, per entrare in città. Ilfattoquotidiano.it

8 minutes ago, Chaos in Morocco! Half the city in Safi was swept into the sea by Flash Floods

Video 8 minutes ago, Chaos in Morocco! Half the city in Safi was swept into the sea by Flash Floods

piogge torrenziali inondazioni maroccoMarocco, piogge torrenziali e inondazioni: almeno 37 morti a Safi. Le immagini dai social - Piogge concentrate in circa un’ora hanno provocato inondazioni improvvise nella città costiera. msn.com

piogge torrenziali inondazioni maroccoAlmeno 37 morti dopo le improvvise inondazioni che hanno colpito Safi in Marocco - Pubblicato il 15 dicembre 202515 dicembre 2025 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Secondo le autorità, almeno 37 persone sono state uccise nelle inondazioni improvvise ... oltrelalinea.news