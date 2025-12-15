Pink Christmas Dinner | solidarietà ed eccellenza gastronomica per la ricerca scientifica

La Pink Christmas Dinner, svoltasi il 9 dicembre a Villa Minieri, ha unito solidarietà e gastronomia d’eccellenza. Organizzata dalla Pink Ambassador Raffaella Ferrara, l’evento ha raccolto fondi a sostegno della ricerca scientifica attraverso la Fondazione Umberto Veronesi ETS, creando un’occasione di convivialità e sensibilizzazione.

Una serata all'insegna della solidarietà e dell'alta cucina ha animato Villa Minieri lo scorso 9 dicembre, dove la Pink Ambassador Raffaella Ferrara ha organizzato la Pink Christmas Dinner, evento esclusivo dedicato alla raccolta fondi per la Fondazione Umberto Veronesi ETS. Nel raffinato scenario della struttura nolana si è respirata l'atmosfera delle grandi occasioni