Pini appena piantumati a Napoli vandalizzati e tagliati con una sega | la denuncia

A Napoli, nella zona occidentale di Soccavo, si sono verificati atti di vandalismo ai danni di pini appena piantumati. Durante la notte, alcuni di questi nuovi alberi sono stati danneggiati e tagliati con una sega, sollevando preoccupazioni sulla tutela del patrimonio ambientale e sulla sicurezza della zona.

Ancora un brutto episodio a Napoli, nella zona occidentale. Nella notte alcuni pini appena piantumati sono stati vandalizzati nel quartiere Soccavo.L'episodio - come denunciato via social dall'assessore comunale al verde Vincenzo Santagada - è avvenuto in viale Traiano, dove i pini sono stati. Napolitoday.it

