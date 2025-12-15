Pini appena piantumati a Napoli vandalizzati e tagliati con una sega | la denuncia

A Napoli, nella zona occidentale di Soccavo, si sono verificati atti di vandalismo ai danni di pini appena piantumati. Durante la notte, alcuni di questi nuovi alberi sono stati danneggiati e tagliati con una sega, sollevando preoccupazioni sulla tutela del patrimonio ambientale e sulla sicurezza della zona.

© Napolitoday.it - Pini appena piantumati a Napoli vandalizzati e tagliati con una sega: la denuncia Ancora un brutto episodio a Napoli, nella zona occidentale. Nella notte alcuni pini appena piantumati sono stati vandalizzati nel quartiere Soccavo.L'episodio - come denunciato via social dall'assessore comunale al verde Vincenzo Santagada - è avvenuto in viale Traiano, dove i pini sono stati. Napolitoday.it Napoli, vandali distruggono i pini appena piantati a Rione Traiano - Nei giorni scorsi, al rione Traino , diversi pini marittimi appena piantati lungo il viale Traiano sono ... ilmattino.it

Pini abbattuti in via Maggiore, alberi piantumati al loro posto - Come annunciato dall’assessore comunale al Verde pubblico e alla Riforestazione, Igor Gallonetto, nei mesi scorsi, i pini abbattuti in via Maggiore sono stati sostituiti da altri altri alberi che sono ... ilrestodelcarlino.it

