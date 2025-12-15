Pietro Torre | Ai Mondiali abbiamo sfruttato l’occasione Le Olimpiadi andranno guadagnate
Pietro Torre riflette sulle recenti esperienze internazionali, sottolineando come ai Mondiali siano stati sfruttati al massimo, mentre le Olimpiadi richiedono un impegno più strategico. L’oro conquistato a Tbilisi nella sciabola a squadre rappresenta un traguardo significativo in una carriera ancora in evoluzione.
L’oro a Tbilisi, nella sciabola a squadre, è sicuramente la perla più importante di una carriera che è ancora nella prima fase. In estate assieme ai suoi compagni è salito alla ribalta sicuramente Pietro Torre: la scherma azzurra ha un nuovo protagonista, un toscano classe 2002 che ha portato a casa un meraviglioso titolo mondiale. L’azzurro è stato intervistato da Alice Liverani nella rubrica OA Focus. Sul successo iridato: “Non mi sarei aspettato di portare a casa un oro. È stata un’occasione che noi abbiamo sfruttato alla grande, non arrivavamo con i favori del pronostico ai Mondiali. Abbiamo dei contendenti duri da battere, siamo quelli che fanno più fatica. Oasport.it
