Pietro Torre riflette sulle recenti esperienze internazionali, sottolineando come ai Mondiali siano stati sfruttati al massimo, mentre le Olimpiadi richiedono un impegno più strategico. L’oro conquistato a Tbilisi nella sciabola a squadre rappresenta un traguardo significativo in una carriera ancora in evoluzione.

© Oasport.it - Pietro Torre: “Ai Mondiali abbiamo sfruttato l’occasione. Le Olimpiadi andranno guadagnate”

L’oro a Tbilisi, nella sciabola a squadre, è sicuramente la perla più importante di una carriera che è ancora nella prima fase. In estate assieme ai suoi compagni è salito alla ribalta sicuramente Pietro Torre: la scherma azzurra ha un nuovo protagonista, un toscano classe 2002 che ha portato a casa un meraviglioso titolo mondiale. L’azzurro è stato intervistato da Alice Liverani nella rubrica OA Focus. Sul successo iridato: “Non mi sarei aspettato di portare a casa un oro. È stata un’occasione che noi abbiamo sfruttato alla grande, non arrivavamo con i favori del pronostico ai Mondiali. Abbiamo dei contendenti duri da battere, siamo quelli che fanno più fatica. Oasport.it

