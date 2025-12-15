Pietà di Venezia L' ex orfanatrofio di Vivaldi è un hotel 4 stelle ma ne vuole cinque
L'ex orfanatrofio di Venezia, noto per aver accolto Vivaldi, si trasforma in un hotel di lusso. Attualmente 4 stelle, l'edificio punta a diventare un cinque stelle, suscitando discussioni tra gli 11 alberghi che hanno richiesto ampliamenti nel centro storico. La proposta, inserita in una delibera controversa, si distingue per il suo impatto e per l'intenzione di creare un
Tra gli 11 alberghi che hanno chiesto al comune di Venezia di ampliarsi, inseriti in una delibera molto discussa (anche per la scelta di farne un “pacchetto unico”) ce n'è uno che sembra destinato a fare più rumore degli altri. Si tratta della Locanda Vivaldi, in Riva degli Schiavoni: l'unico. Veneziatoday.it
