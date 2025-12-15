Pierpaolo Spollon in La paternità spiegata malissimo al Circus

Il 9 aprile al Teatro Circus si terrà lo spettacolo “La paternità spiegata malissimo” di Pierpaolo Spollon. L’attore porta sul palco un’esibizione che promette di divertire e riflettere sul tema della paternità, attraverso un'interpretazione che combinap humor e introspezione.

Al teatro Circus, il prossimo 9 aprile, si terrà il nuovo spettacolo di Pierpaolo Spollon intitolato “La paternità spiegata malissimo”. Scritto dall’attore e Matteo Monforte, regia di Mauro Lamanna, lo show rappresenta un viaggio ironico, tenero e (molto) imperfetto nel mondo della paternità. Ilpescara.it

