Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, si svolgerà il

© Torinotoday.it - Piero Chiambretti conduce da Torino il "Galà dei 500": il tributo allo stabilimento di Mirafiori su Canale 5

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda il Galà dei 500 – Eccellenze italiane. L'evento Mediaset condotto dal torinese doc Pietro Chiambretti sarà un tributo alle leggende che hanno reso unica l’Italia e l’essere italiani tra cui non può sicuramente mancare l'iconica. Torinotoday.it

Piero Chiambretti nell'intervallo di Torino-Real Madrid, semifinale Coppa Uefa 1992

Piero Chiambretti conduce l'evento "Galà dei 500" su Canale 5 - Piero Chiambretti conduce "Galà dei 500" in esclusiva da Torino: un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane famose nel mondo. msn.com