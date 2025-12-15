Piero Chiambretti conduce da Torino il Galà dei 500 | il tributo allo stabilimento di Mirafiori su Canale 5

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, si svolgerà il

piero chiambretti conduce da torino il gal224 dei 500 il tributo allo stabilimento di mirafiori su canale 5

© Torinotoday.it - Piero Chiambretti conduce da Torino il "Galà dei 500": il tributo allo stabilimento di Mirafiori su Canale 5

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda il Galà dei 500 – Eccellenze italiane. L'evento Mediaset condotto dal torinese doc Pietro Chiambretti sarà un tributo alle leggende che hanno reso unica l’Italia e l’essere italiani tra cui non può sicuramente mancare l'iconica. Torinotoday.it

Piero Chiambretti nell'intervallo di Torino-Real Madrid, semifinale Coppa Uefa 1992

Video Piero Chiambretti nell'intervallo di Torino-Real Madrid, semifinale Coppa Uefa 1992

piero chiambretti conduce torinoPiero Chiambretti conduce l'evento "Galà dei 500" su Canale 5 - Piero Chiambretti conduce "Galà dei 500" in esclusiva da Torino: un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane famose nel mondo. msn.com

piero chiambretti conduce torinoFiat 500 Hybrid protagonista del Galà dei 500 con Piero Chiambretti - Piero Chiambretti celebra le eccellenze italiane e la nuova Fiat 500 Hybrid prodotta a Mirafiori. affaritaliani.it