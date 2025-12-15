Pierina Paganelli la nipote in aula ricorda la sera del delitto | Zio Loris? Era con noi a casa

Durante il processo a Louis Dassilva, la nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nell’ottobre 2023, è stata ascoltata come testimone. Ricordando la sera del delitto, ha riferito che lo zio Loris era con loro a casa, fornendo un ricordo importante nell’ambito delle indagini.

La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a Louis Dassilva. La ragazza, da poco maggiorenne, ha ricostruito la sera del delitto, rispondendo alle domande sulle iniziali incongruenze di orario che per lungo tempo hanno fatto traballare l'alibi dello zio Loris Bianchi, che fino alle 22.45 è stato in via del Ciclamino. Fanpage.it

Il giallo di Pierina, il processo continua - Storie italiane 15/12/2025

Pierina Paganelli, la nipote in aula: “Nonna era il mio punto fisso. Zio Loris? È sempre stato con noi” - La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a Louis ... fanpage.it