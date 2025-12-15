Pierina Paganelli la nipote in aula | Nonna era il mio punto fisso Zio Loris? È sempre stato con noi

Pierina Paganelli, nipote della vittima, ha testimoniato in tribunale nel processo a Louis Dassilva, ricordando con affetto la zia uccisa a Rimini nel 2023. La testimonianza ha evidenziato il legame stretto con la defunta e il ruolo di zio Loris nella loro famiglia.

La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a Louis Dassilva. La ragazza, da poco maggiorenne, ha risposto alle domande sulle iniziali incongruenze di orari nei suoi racconti sulla sera del delitto che per lungo tempo avevano fatto traballare l'alibi di Loris Bianchi, fratello dell'ex nuora della vittima. Fanpage.it Il giallo di Pierina, il processo continua - Storie italiane 15/12/2025 Pierina Paganelli, la nipote in aula: “Nonna era il mio punto fisso. Zio Loris? È sempre stato con noi” - La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a Louis ... fanpage.it

