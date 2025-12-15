Pierina Paganelli la nipote in Aula e le incongruenze sugli orari | l’alibi per madre e zio è granitico?

Lunedì si è svolta la sesta udienza del processo a carico di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, trovata morta a Rimini. Tra le novità emerge la testimonianza della nipote in aula e le incongruenze sugli orari, con la difesa che propone un alibi granitico per madre e zio.

Lunedì si è tenuta la sesta udienza del processo che vede imputato Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, la settantottenne trovata cadavere nel sottoscala del condominio in cui abitava a Rimini la mattina del 4 ottobre del 2023. Un’udienza di particolare rilevanza perché in aula ha deposto una testimone cruciale ossia la giovane Giorgia Saponi, nipote della vittima e figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi. La ragazza, oggi maggiorenne e che all’epoca dei fatti aveva sedici anni, sentita a sommarie informazioni testimoniali il 6 ottobre 2023 nell’immediatezza del ritrovamento del cadavere della nonna, aveva dichiarato agli inquirenti che la sera dell’omicidio si trovava a casa sua con la madre Manuela e lo zio Loris Bianchi che cenò con loro per seguire in streaming l’adunanza dei testimoni di Geova alla quale Pierina aveva partecipato in presenza. Ilfattoquotidiano.it

Pierina, la nipote ascoltata per 4 ore in aula - Ore 14 del 15/12/2025

Pierina Paganelli, la nipote in aula: “Nonna era il mio punto fisso. Zio Loris? È sempre stato con noi” - La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a Louis ... fanpage.it