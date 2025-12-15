Picinisco Fantasie di Natale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suggestivo borgo di Picinisco, nel cuore della Val di Comino, torna l'evento “Fantasie di Natale”, un'opportunità per immergersi nell'atmosfera natalizia tra artigiani, sapori autentici e i suggestivi vicoli del centro storico. Un'occasione unica per scoprire le tradizioni e la magia del periodo più festoso dell'anno.

picinisco fantasie di natale

© Frosinonetoday.it - Picinisco, "Fantasie di Natale"

Il suggestivo borgo di Picinisco, nel cuore della Val di Comino, invita a vivere la vera atmosfera natalizia con l’evento “Fantasie di Natale: Artigiani e Sapori tra i Vicoli”. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle tradizioni, dei prodotti tipici e dell’artigianato di qualità. Frosinonetoday.it

Aven Settefrati 2012 Pensiero d'amore e di nostalgia.wmv

Video Aven Settefrati 2012 Pensiero d'amore e di nostalgia.wmv

“Fantasie di Natale” a Cazzano - L’amministrazione comunale di Cazzano Sant’Andrea in collaborazione con le associazioni domenica 3 dicembre 2023 organizza la 22ª edizione di “Fantasie di Natale”, dalle 9 alle 17 ... bergamonews.it

picinisco fantasie nataleCalvi accende la magia: in arrivo la XVI Edizione di “Fantasie di Natale” - Mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della XVI Edizione della rassegna natalizia ... ntr24.tv